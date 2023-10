i Autor: TOMASZ RADZIK/SUPER EXPRESS (2)

Serce pęka

Czarny wtorek na torach. Dwóch mężczyzn zmiecionych przez pociągi, nie żyją

Weronika Włodarska | alig 16:30

To był niezwykle tragiczny wtorek. 10 października na Mazowszu doszło do dwóch śmiertelnych wypadków na torach. Najpierw w Ciechanowie 46-latek został potrącony przez pociąg relacji Kraków Główny-Kołobrzeg. Zaledwie kilka godzin później 35-latek w Pilawie zmarło po potrąceniu przez skład towarowy relacji Chełm-Gdańsk. Policja w obu przypadkach stara się zrobić wszystko, co w ich mocy, aby wyjaśnić szczegółowe okoliczności tragedii.