Tragiczny wypadek na torach. Pociąg śmiertelnie potrącił mężczyznę

Dramat w rejonie stacji kolejowej we wsi Życzyn w pow. garwolińskim. We wtorek, 26 września, około godz. 16 pociąg kursujący na trasie Lublin – Zielona Góra śmiertelnie potrącił mężczyznę. Na ten moment policja stara się zrobić wszystko, co w ich mocy, aby wyjaśnić szczegółowe okoliczności tragedii.