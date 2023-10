Czołowe zderzenie audi i busa. Nie żyje 21-latek

Ukrywał się nad morzem. Został doprowadzony do aresztu

Dramat na Mazowszu. W wypadku zginął 21-latek

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło we wtorek, 3 października, około godz. 17 na trasie Bujały Mikosze-Jabłonna Lacka w pow. sokołowskim. - Jak wstępnie ustalono, doszło do czołowego zderzenia osobowego audi i busa - przekazała sokołowska policja.

Niestety, wypadek okazał się niezwykle tragiczny w skutkach. Ratownicy przegrali walkę o życie 21-letniego mieszkańca powiatu sokołowskiego, który kierował autem osobowym. Mężczyzna zmarł na miejscu.

Więcej szczęścia mieli podróżujący busem. - Kierowca oraz pasażer volkswagena zostali przetransportowani do szpitala – przekazała policja.

Na miejscu tragedii funkcjonariusze wykonują czynności pod nadzorem prokuratora. Będą wyjaśniali szczegółowe przyczyny i okoliczności rozrywającej serce tragedii.

Szokujące informacje o wypadku

Miejski Reporter opublikował na Facebooku wstrząsające informacje na temat wypadku. - Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że kierujący busem oraz pasażer są nietrzeźwi. 17-letni pasażer miał około 1,5 promila oraz wykryto we krwi narkotyki. Kierującemu też pobrano krew do badań - czytamy.