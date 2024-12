Czołowe zderzenie busa z tirem na DK50! Są ranni, jedna osoba nie żyje

Szczegóły na temat wypadku podało pogotowie. – Kilka minut temu doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego w miejscowości Człekówka w gminie Kołbiela - to droga krajowa numer 50. Bus czołowo zderzył się z samochodem ciężarowym - TIR-em. Busem podróżowały dwie osoby. Jego kierowca nie żyje, a pasażer samochodu 21-letni mężczyzna przeżył i ma lekkie obrażenia, podobnie jak kierowca TIR-a. Na miejscu trwa akcja ratunkowa – czytamy w poście zamieszczonym na Facebooku przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego „Meditrans” w Warszawie. – Droga krajowa numer 50 jest całkowicie zablokowana. Apelujemy do kierowców o szczególną ostrożność, zdjęcie nogi z gazu i stosowanie się do poleceń służb – informują ratownicy.

Dzień wczesniej dramatyczny wypadek wydarzył się w Konstancinie-Jeziornie. We wtorek (3 grudnia) 17-letnia dziewczyna wpadła pod koła nadjeżdżającego chryslera. Samochód ją potrącił, a dziewczyna znalazła pod pojazdem. Do akcji ratunkowej pilnie ruszyli ratownicy. Gdy dotarli na miejsce, poszkodowana była zaklinowana. Strażacy musieli podnieść auto, żeby ją wydostać.