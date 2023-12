Czy będą „Wiadomości” TVP? Jest kilka scenariuszy, wszystko niebawem się wyjaśni

Portret Kaczyńskiego w siedzibie TVP. Osłupieliśmy, gdy zobaczyliśmy, gdzie go powiesili!

Nowy rząd natychmiast przystąpił do zmian w mediach publicznych. We wtorek (19 grudnia) Sejm przyjął uchwałę ws. przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Już następnego dnia minister kultury powołał nowego przewodniczącego rady nadzorczej TVP Piotra Zemło.

Po godzinie 11 przerwano nadawanie TVP Info. Na kanale TVP 1 zabrakło „Teleexpressu”. Czy widzowie nie zobaczą też głównego serwisu informacyjnego, który emitowany był od 1989 roku?

Jak donosi Onet dziś „Wiadomości” nie będzie! Osoby z nowej ekipy TVP zachęcają jednak do włączenia odbiorników o 19.30. Co wtedy zobaczymy? To na razie pozostaje ścisłą tajemnicą. Można się jednak domyślać, że nowa ekipa będzie nadawała z innego miejsca, gdyż część dawnych pracowników TVP i polityków PiS okupuje siedzibę Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza.

Głos w sprawie zabrała też na antenie telewizji Polsat posłanka Lewicy Maria Żukowska. Zapytana przez dziennikarza o to, czy wydanie nowych "Wiadomości" zostanie nadane w czwartek (21 grudnia) odparła: - Myślę, że tak się wydarzy. Nie wiem, czy na pewno ze studia na Woronicza - usłyszeliśmy.

