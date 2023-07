Pomnik Andrzeja Leppera stanie w Warszawie?

Twórca Samoobrony miałby zostać upamiętniony? Rolnicy i politycy chcą postawić mu pomnik. Na razie nie wiadomo gdzie i za czyje pieniądze. Związkowcy podjęli już w tej sprawie uchwałę i chcą się zwrócić o środki na budowę do Ministerstwa Kultury, a do warszawskich urzędników o decyzję w sprawie lokalizacji monumentu. Szanse na postawienie pomnika Andrzeja Leppera w Warszawie na razie są nikłe. Projekt jest kosztowny, a uzyskanie zgody od miasta trudne. A co myślą o tym warszawiacy? Dziennikarz „SE” przeprowadził sondę w okolicy Hali Mirowskiej. Zdania są mocno podzielone…

Różne opinie mieszkańców

- Darzyłam go sympatią i byłam rozczarowana, że pod wpływem czegoś czy kogoś, ktoś go powiesił. A pomnik powinien mieć. Oglądałam pogrzeb jego w telewizji i pomyślałam sobie… no kiedyś ktoś się o ciebie upomni i jak widać nadszedł ten czas – powiedziała Wiesława Wolak (85 l.). - Jestem przeciwna. Za dużo tych pomników już mamy. Gdzie tylko spojrzymy to mamy pomniki, tablice… robimy świętych z nie świętych, – odbiła zaś Irmina Pacho (80 l.). Zdarzali się też tacy, którzy nie nie kojarzyli postaci Andrzeja Leppera. - Kompletnie nie znam tego człowieka. Nie wiem kto to jest. Jakby taki pomnik stanął to może i bym spojrzała, pewnie przykułby uwagę ale to tyle – powiedziała Adrianna.

Obejrzyj sondę

Tyle ile naszemu dziennikarzowi udało się zebrać wypowiedzi mieszkańców, tyle było opinii o pomyśle postawienia nowego pomnika w Warszawie. Zapraszamy do obejrzenia wideo z sondą, załączonego w tym artykule.

Czy w Warszawie powinien stanąć pomnik Andrzeja Leppera? Sprawdzamy co o tym myślą mieszkańcy