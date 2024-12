i Autor: SHUTTERSTOCK(2) Kierujący skodą dachował na ul. Czecha w Warszawie w poniedziałek, 9 grudnia. Do wypadku doszło ok. godz. 18.30. Droga wyjazdowa ze stolicy została czasowo zablokowana, zdj. ilustracyjne

Co zrobił kierowca skody?

Dachowanie i pożar na drodze wyjazdowej z Warszawy! Utrudnienia na ul. Czecha. "Nieracjonalne zachowanie"

Kierujący skodą dachował na ul. Czecha w Warszawie w poniedziałek, 9 grudnia. Do wypadku doszło ok. godz. 18.30. Droga wyjazdowa ze stolicy została czasowo zablokowana, ale działania służb na miejscu już się kończą, więc utrudnienia powinny się zmniejszać. Według wstępnych ustaleń mundurowych mężczyzna stracił panowanie nad autem i wjechał do rowu. W jego aucie wybuchł pożar.