Dafne potrzebuje pomocy! Owczarek belgijski, pies ratowniczy walczy o powrót do służby. Internauci nie zawiedli

Dafne, bohaterka na czterech łapach. Bolesna diagnoza i trudna walka o zdrowie

Dafne to wyjątkowy pies ratowniczy, który przez lata z oddaniem służył ludziom. Brała udział w wielu akcjach poszukiwawczych, pomagając odnajdywać zaginione osoby i niosąc nadzieję rodzinom w trudnych chwilach. Jej profesjonalizm i oddanie były nieocenione. Teraz to ona potrzebuje pomocy.

„Razem brałyśmy udział w wielu akcjach poszukiwawczych – Dafne pomagała odnajdywać osoby zaginione, niosąc nadzieję rodzinom w najtrudniejszych chwilach” – napisała opiekunka Dafne.

Po wstępnym leczeniu objawy ustały, ale wkrótce stan zdrowia Dafne znów się pogorszył. Podczas czerwcowej sesji egzaminacyjnej pies odmówił wskakiwania na stoły, co wcześniej nigdy nie stanowiło problemu. Seria badań, w tym zdjęcia RTG i tomografia komputerowa, ujawniła przyczynę problemów. Diagnoza obejmowała: początkową artrozę stawów biodrowych, niewielką ekstruzję L6-L7, cechy zespołu cieśni ogona.

Weterynarze zdecydowali o podaniu płynnej endoprotezy do bioder oraz zastosowaniu terapii IRAP, aby zatrzymać postęp choroby i dać Dafne szansę na dalsze, bezbolesne życie. Niestety, w październiku stan psa ponownie się pogorszył, co wymagało natychmiastowego wprowadzenia rehabilitacji na bieżni wodnej. To oznaczało ogromne koszty. Opiekunka psa zdecydowała się uruchomić zbiórkę. Celem było zebranie 10 tys. zł. Internauci nie zawiedli. Kwotę udało się uzbierać w zaledwie dwa dni! Pieniądze cały czas można wpłacać. – W przypadku nadwyżki środki zbiórki zasilą Fundusz Pomocy Psom Ratowniczym, dzięki czemu kolejne psy ratownicze w potrzebie także będą mogły otrzymać pomoc – czytamy w opisie. Zachęcamy do wsparcia zbiórki, którą znajdziecie TUTAJ.