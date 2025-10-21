Dafne potrzebuje pomocy! Owczarek belgijski, pies ratowniczy walczy o powrót do służby. Internauci nie zawiedli

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-10-21 9:27

Sześcioletni owczarek belgijski malinois, Dafne, pies ratowniczy z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP w Markach, potrzebuje pilnej pomocy. W maju 2024 roku podczas treningu opiekunka Dafne zauważyła niepokojące objawy – rozdrażnienie i utykanie na tylne łapy. Diagnoza była bolesna: artroza, ekstruzja i zespół cieśni ogona. Koszty leczenia i rehabilitacji przekraczają możliwości finansowe opiekunki. Ruszyła zbiórka, by pomóc Dafne wrócić do zdrowia i służby.

Dafne, bohaterka na czterech łapach. Bolesna diagnoza i trudna walka o zdrowie

Dafne to wyjątkowy pies ratowniczy, który przez lata z oddaniem służył ludziom. Brała udział w wielu akcjach poszukiwawczych, pomagając odnajdywać zaginione osoby i niosąc nadzieję rodzinom w trudnych chwilach. Jej profesjonalizm i oddanie były nieocenione. Teraz to ona potrzebuje pomocy.

Po wstępnym leczeniu objawy ustały, ale wkrótce stan zdrowia Dafne znów się pogorszył. Podczas czerwcowej sesji egzaminacyjnej pies odmówił wskakiwania na stoły, co wcześniej nigdy nie stanowiło problemu. Seria badań, w tym zdjęcia RTG i tomografia komputerowa, ujawniła przyczynę problemów. Diagnoza obejmowała: początkową artrozę stawów biodrowych, niewielką ekstruzję L6-L7, cechy zespołu cieśni ogona.

Weterynarze zdecydowali o podaniu płynnej endoprotezy do bioder oraz zastosowaniu terapii IRAP, aby zatrzymać postęp choroby i dać Dafne szansę na dalsze, bezbolesne życie. Niestety, w październiku stan psa ponownie się pogorszył, co wymagało natychmiastowego wprowadzenia rehabilitacji na bieżni wodnej. To oznaczało ogromne koszty. Opiekunka psa zdecydowała się uruchomić zbiórkę. Celem było zebranie 10 tys. zł. Internauci nie zawiedli. Kwotę udało się uzbierać w zaledwie dwa dni! Pieniądze cały czas można wpłacać. – W przypadku nadwyżki środki zbiórki zasilą Fundusz Pomocy Psom Ratowniczym, dzięki czemu kolejne psy ratownicze w potrzebie także będą mogły otrzymać pomoc – czytamy w opisie. Zachęcamy do wsparcia zbiórki, którą znajdziecie TUTAJ.

