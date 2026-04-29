Dantejskie sceny na stacji metra w Warszawie. 16-latek brutalnie zaatakowany

Maria Hędrzak
2026-04-29 13:26

Wieczorem na jednej ze stacji metra na warszawskim Mokotowie doszło do szokującego zajścia. Stojący przy biletomacie 16-latek został niespodziewanie zaatakowany przez obcego mężczyznę, który uderzył go w tył głowy, przewrócił, dotkliwie kopał i uciekł. Nastolatek trafił do szpitala.

Galeria zdjęć 10

Szokujący atak na stacji metra w Warszawie

Opisywane zdarzenie mogło skończyć się prawdziwą tragedią. 16-latek został zaatakowany nagle, przez nieznajomego. Agresor uderzył go w tył głowy, przewracając, a później wyprowadzał kolejne ciosy, w tym kopnięcia w okolice twarzy. Jak wspomnieliśmy, poszkodowany trafił do szpitala. Napastnik natomiast uciekł. Sprawa trafiła do służb dzięki zgłoszeniu od świadków.

- Funkcjonariusze od razu podjęli intensywne czynności. Zabezpieczyli dokumentację medyczną, szczegółowo przeanalizowali zapisy monitoringu oraz przeprowadzili szereg ustaleń operacyjnych. Zebrany materiał dowodowy potwierdził relacje pokrzywdzonego i świadków. Dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu policjantów szybko wytypowano sprawcę - okazał się nim 40-letni mieszkaniec dzielnicy, wcześniej notowany za przestępstwa - przekazała asp. szt. Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Zatrzymany 40-latek usłyszał zarzut

Mężczyzna został zatrzymany przez mundurowych z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego i usłyszał już zarzut spowodowania naruszenia czynności narządu ciała. Zgodnie z relacją policjantki grozi mu kara pozbawienia wolności do dwóch lat, która może zostać zaostrzona z uwagi na chuligański charakter czynu.

- Prokuratura nie przychyliła się do wniosku o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym. Po wykonaniu czynności procesowych mężczyzna został zwolniony do domu. Sprawa pozostaje pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów - dodała funkcjonariuszka.

Galeria zdjęć 10
POLICJA
WARSZAWA
METRO