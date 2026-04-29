Utrudnienia w kursowaniu metra na M2. Jak pojedzie komunikacja w majówkę 2026?

Skrócona trasa metra M2 w Warszawie podczas majówki 2026

Przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego zapowiedzieli, że w pierwszych trzech dniach maja składy kursujące na drugiej linii metra obsłużą wyłącznie odcinek łączący stacje Bródno oraz Księcia Janusza. Podróżni nie będą mieli dostępu do przystanków Bemowo i Ulrychów, dlatego na wyłączonym fragmencie uruchomiona zostanie autobusowa linia zastępcza ZM2, kursująca do pętli Osiedle Górczewska.

"Zamknięcie odcinka linii M2 związane jest z pracami technicznymi dotyczącymi połączenia stacji Bemowo z nowo wybudowaną stacją Lazurowa oraz rozbudową infrastruktury technicznej" - zaznaczył ZTM.

Zmiany w warszawskiej komunikacji miejskiej od 1 do 3 maja

Zmodyfikowane trasy metra to tylko część zmian zapowiedzianych przez miejskiego przewoźnika. Ostatniego dnia kwietnia dzienne autobusy wyjadą na ulice zgodnie ze zwykłym rozkładem, natomiast linie nocne będą kursować według grafiku weekendowego. Nocne kursy będzie miało też metro. Z kolei w dniach od 1 do 3 maja specjalny rozkład zaplanowano dla pojazdów oznaczonych numerem 193.

"W piątek i niedzielę (1 i 3 maja) autobusy, co do zasady, będą jeździły według niedzielnego rozkładu jazdy. W sobotę obowiązywał będzie standardowy rozkład. Linie nocne będą jeździły według niedzielnego rozkładu jazdy jeszcze w nocy z niedzieli na poniedziałek (3/4 maja)" - poinformowali urzędnicy.

Jak dodali, tramwaje będą kursowały ze zmniejszoną częstotliwością w dni świąteczne.

Jednocześnie należy pamiętać, że początek maja w stolicy obfituje w duże wydarzenia, takie jak finał piłkarskiego Pucharu Polski 2026 oraz 34. Bieg Konstytucji 3 Maja, co wymusi dodatkowe zmiany dla pojazdów transportu publicznego. Przed wyjściem z domu warto więc odwiedzić stronę internetową WTP i dokładnie sprawdzić rozkład danej linii.

