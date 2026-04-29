Wschodni odcinek obwodnicy śródmiejskiej z nowym projektantem. Jest umowa

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta wybrał projektanta

Warszawscy urzędnicy sfinalizowali formalności z konsorcjum firm Promost Consulting oraz DOHWA Polska ENG, które zajmie się zaprojektowaniem wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej. Zgodnie z założeniami nowy fragment trasy połączy rejon Ronda Wiatraczna z ul. Radzymińską. Prace będą prowadzone w oparciu o przejęte i rozwinięte materiały projektowe, przygotowane przez Mosty Katowice.

"W ramach zadania przygotowana zostanie również koncepcja tunelu pod Rondem Wiatraczna, który stanowi odrębny, trzeci etap inwestycji. Wypracowane rozwiązania będą koordynowane z planowaną budową III linii metra oraz koncepcją zagospodarowania rejonu Ronda Wiatraczna. Staną się one podstawą dalszych prac nad projektem budowlanym tego odcinka obwodnicy" - podkreślili urzędnicy.

Realizacja wschodniego fragmentu obwodnicy śródmiejskiej została podzielona na trzy etapy. W pierwszym wykonawcy zajmą się trasą od Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej, pomijając tunel. Osobnym krokiem będzie pociągnięcie drogi od Radzymińskiej aż do Ronda Żaba. W trzecim etapie powstanie tunel pod Rondem Wiatraczna. Wyłoniony w przetargu projektant dostał na realizację swojego zadania dokładnie 36 miesięcy. Koszt prac wyniesie niespełna 10 mln zł.

Szczegóły dla kierowców

"Zgodnie z wcześniejszą koncepcją obwodnica ma przebiegać głównie w ciągu ul. Wiatracznej jako droga o dwóch jezdniach, po dwa lub trzy pasy ruchu - wraz z wiaduktem nad terenami kolejowymi o długości ok. 800 m. Dalej pójdzie w śladzie ul. Zabranieckiej, Naczelnikowskiej oraz do ul. Radzymińskiej - z zapewnieniem infrastruktury dla pieszych i rowerzystów" - przypomniał ratusz.

