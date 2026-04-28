Nowy fotoradar w Warszawie. Stanął w miejscu wypadku, w którym zginął 6-latek

Maria Hędrzak
2026-04-28 17:43

We wtorek, 28 kwietnia na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej w Warszawie stanął fotoradar. Mieszkańcy apelowali o montaż urządzenia po dramatycznym wypadku, do którego doszło tam na początku roku. W tragicznym zdarzeniu zginął 6-letni chłopiec, a kilka osób zostało poszkodowanych.

Autor: Marta Radio / Radio ESKA; UM Warszawa/ Materiały prasowe

We wtorek na skrzyżowaniu Grochowskiej i Zamienieckiej na stołecznej Pradze-Południe stanął fotoradar, przeniesiony z Mostu Poniatowskiego. Urządzenie będzie kontrolowało kierowców jadących w stronę Wawra. Jak podkreślili urzędnicy, montaż maszyny jest rozwiązaniem doraźnym, gdyż docelowo w 2027 r. ul. Grochowska zostanie przebudowana przez Tramwaje Warszawskie. 

"Na jezdni w stronę Ronda Wiatraczna pojawi się bezkolizyjny lewoskręt w ul. Zamieniecką. Powstanie nowy pas do skrętu kosztem lewego pasa na jezdni południowej, która w rejonie skrzyżowania zostanie zwężona do dwóch pasów. Jadący w stronę Wawra z prawego pasa przed skrzyżowaniem będą mogli jedynie skręcić z niego w ul. Zamieniecką" - czytamy w komunikacie ratusza.

Miasto zamierza nadal zabiegać o rozwijanie sieci fotoradarów, korzystając przy tym z nowych urządzeń oraz z tych, które zostaną przeniesione właśnie ze wspomnianego mostu. Maszyny pojawią się m.in. na ul. Wóycickiego oraz na Trasie Łazienkowskiej, natomiast na przeprawie zacznie działać odcinkowy pomiar prędkości. Taki sam system przypilnuje kierowców w tunelu Wisłostrady.

Mieszkańcy domagali się zmian po tragicznym wypadku przy Placu Szembeka

Przypomnijmy, że fala apeli o montaż fotoradaru na skrzyżowaniu Zamienieckiej z Grochowską pojawiła się po tragicznym wypadku, do którego doszło tam w styczniu. Jak informowali wtedy stołeczni policjanci, po zderzeniu dwóch pojazdów jeden z nich został wytrącony ze swojego pasa ruchu i uderzył w grupę osób, które czekały przed przejściem dla pieszych. Poszkodowane zostały cztery osoby, w tym 6-letnie dziecko. Niestety, życia chłopca nie udało się uratować.

Wypadek na Pradze-Południe (19.01.2026)
Tak doszło do tragicznego wypadku w Warszawie. 6-letni chłopiec zginął na placu Szembeka
