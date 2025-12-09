Dantejskie sceny tuż przy stacji metra. 62-latek rzucił się z pięściami na ratowników medycznych!

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2025-12-09 15:36

Odrażające zachowanie! 62-letni mężczyzna, który upadł na stacji metra przy ul. Kondratowicza na Targówku, nie docenił pomocy ratowników medycznych. Gdy w karetce próbowali opatrzyć mu rany, rzucił się na nich z pięściami! Nie szczędził im też wiązanki słów, które aż wstyd przytoczyć! Mężczyzna został zatrzymany. Za atak na ratowników odpowie przed sądem.

Dantejskie sceny tuż przy stacji metra. 62-latek rzucił się z pięściami na ratowników medycznych!

i

Autor: KRP VI – Białołęka, Praga Północ, Targówek/ Materiały prasowe
Super Express Google News
  • W Warszawie 62-latek zaatakował ratowników medycznych w karetce, mimo że udzielali mu pomocy.
  • Mężczyzna był pod wpływem alkoholu, a badanie wykazało prawie 2 promile w wydychanym powietrzu.
  • Jakie konsekwencje poniesie za swoje agresywne zachowanie?

Warszawa, Targówek. Pijany 62-latek zaatakował ratowników

Takie zachowanie aż nie mieści się w głowie! 62-latek upadł w metrze na Targówku, a gdy ratownicy medyczni udzielali mu pomocy w karetce, zaatakował ich! - Był agresywny, jednego z ratowników szarpał i uderzył, innych obrzucał wulgaryzmami. Interweniowali policjanci z komisariatu Metra - przekazała nadkom. Paulina Onyszko z północnopraskiej policji.

Na miejsce wezwano też policjantów z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego północnopraskiej komendy, którzy razem z załogą karetki przejechali do szpitala. Gdy 62-latek został już opatrzony, zatrzymali go. Mężczyzna był kompletnie pijany. Badanie trzeźwości wykazało, że miał prawie 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu!

Dantejskie sceny tuż przy stacji metra. 62-latek rzucił się z pięściami na ratowników medycznych!

i

Autor: KRP VI – Białołęka, Praga Północ, Targówek/ Materiały prasowe

Polecany artykuł:

Legionowo wypowiada wojnę fajerwerkom. Jest oficjalny zakaz. „W trosce o bezpie…

62-latek odpowie za napaść na ratowników

Agresywnego 62-latka nie minie kara. Gdy wytrzeźwiał w policyjnym areszcie, policjanci z komisariatu na Targówku doprowadzili go na przesłuchanie do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ. Mężczyzna usłyszał zarzuty za znieważenie ratowników medycznych i naruszenie nietykalności cielesnej jednego z nich. Prokurator zastosował wobec 62-latka policyjny dozór. Za taka na ratowników grozi mu do 3 lat więzienia.

Polecany artykuł:

Horror pod Ciechanowem. 52-latek zginął w zmiażdżonym aucie. Zderzył się z cięż…
Odpowiedź na bandyckie ataki na ratowników medycznych w Warszawie. Przeszli ostre szkolenie
10 zdjęć
Pokój Zbrodni - atak na ratownika
Sonda
Czy kary za napaść na lekarzy, ratowników i pielęgniarki powinny być wyższe?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WARSZAWA TARGÓWEK
POLICJA WARSZAWA
RATOWNIK MEDYCZNY