Horror pod Ciechanowem. 52-latek zginął w zmiażdżonym aucie. Zderzył się z ciężarówką

Tragiczny wypadek miał miejsce na DK-60 pod Ciechanowem, gdzie doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką.

W wyniku zderzenia śmierć na miejscu poniósł 52-letni kierowca volkswagena.

Policja ustala przyczyny wypadku i apeluje o ostrożność na drogach.

Śmiertelny wypadek na DK-60 pod Ciechanowem

Do wypadku doszło w poniedziałkowe popołudnie (8 grudnia) około godz. 17:40 na drodze krajowej nr 60 w miejscowości Morawy-Laski (pow. ciechanowski). - Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, kierujący samochodem osobowym volkswagen, 52-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego, jadąc od strony Gołymina w kierunku Ciechanowa, zderzył się z jadącym z naprzeciwka pojazdem ciężarowym marki man z naczepą, którym kierował 39-letni mieszkaniec powiatu wągrowieckiego - poinformowała asp. Magda Sakowska z ciechanowskiej policji.

Wypadek okazał się tragiczny w skutkach. Siła zderzenia była ogromna. 52-letni mężczyzna zginął na miejscu w zmiażdżonej osobówce. Kierowca ciężarówki wyszedł ze zdarzenia bez szwanku.

Dlaczego doszło do wypadku na DK-60?

Na razie nie wiadomo jeszcze dlaczego doszło do tragicznego wypadku. Na miejscu pracowali ciechanowscy policjanci. Swoje czynności wykonywali pod nadzorem prokuratora. - Mundurowi przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady niezbędne do ustalenia szczegółowych okoliczności i przyczyny zdarzenia - przekazała asp. Magda Sakowska.

Mundurowi po raz kolejny apelują do kierowców o rozwagę, ostrożność i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego!

Skrzyżowanie na którym został potrącony przez samochód 11–letni aktor Nikodem Marecki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.