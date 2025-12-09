Horror pod Ciechanowem. 52-latek zginął w zmiażdżonym aucie. Zderzył się z ciężarówką

- Tragiczny wypadek miał miejsce na DK-60 pod Ciechanowem, gdzie doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką.
- W wyniku zderzenia śmierć na miejscu poniósł 52-letni kierowca volkswagena.
- Policja ustala przyczyny wypadku i apeluje o ostrożność na drogach.
Śmiertelny wypadek na DK-60 pod Ciechanowem
Do wypadku doszło w poniedziałkowe popołudnie (8 grudnia) około godz. 17:40 na drodze krajowej nr 60 w miejscowości Morawy-Laski (pow. ciechanowski). - Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, kierujący samochodem osobowym volkswagen, 52-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego, jadąc od strony Gołymina w kierunku Ciechanowa, zderzył się z jadącym z naprzeciwka pojazdem ciężarowym marki man z naczepą, którym kierował 39-letni mieszkaniec powiatu wągrowieckiego - poinformowała asp. Magda Sakowska z ciechanowskiej policji.
Wypadek okazał się tragiczny w skutkach. Siła zderzenia była ogromna. 52-letni mężczyzna zginął na miejscu w zmiażdżonej osobówce. Kierowca ciężarówki wyszedł ze zdarzenia bez szwanku.
Dlaczego doszło do wypadku na DK-60?
Na razie nie wiadomo jeszcze dlaczego doszło do tragicznego wypadku. Na miejscu pracowali ciechanowscy policjanci. Swoje czynności wykonywali pod nadzorem prokuratora. - Mundurowi przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady niezbędne do ustalenia szczegółowych okoliczności i przyczyny zdarzenia - przekazała asp. Magda Sakowska.
Mundurowi po raz kolejny apelują do kierowców o rozwagę, ostrożność i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego!