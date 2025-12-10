Turyści kochają Warszawę! Nieprawdopodobne, co podoba im się w stolicy! Warszawiacy wciąż na to narzekają

- Warszawa odnotowuje znaczny wzrost popularności wśród turystów, co potwierdzają najnowsze badania.
- Zaskakująco dobrze turyści doceniają warszawską komunikację miejską!
- Średnie wydatki turystów zagranicznych w stolicy sięgają blisko 2000 zł.
- Odkryj, co sprawia, że Warszawa stała się tak atrakcyjnym celem podróży.
Turyści kochają Warszawę! Zaskakujące dane
Warszawa zdobywa coraz większe uznanie wśród turystów. Potwierdza to badanie przeprowadzone między majem a październikiem 2025 r. W 2024 r. pozytywnie atrakcyjność Warszawy oceniło 58% pytanych o to turystów. W tym roku już 66%! Co więcej, liczba ocen negatywnych spadła do 5%.
- Tegoroczne wyniki jasno pokazują, że Warszawa zdobywa coraz większe uznanie odwiedzających. Aż 97% turystów pozytywnie ocenia ofertę kulturalną, a ogólna ocena atrakcyjności miasta wzrosła - już 66% turystów wystawia miastu pozytywną ocenę. To potwierdza, że nasze inwestycje i działania realnie przekładają się na satysfakcję gości - stwierdził Paweł Moras, dyrektor Stołecznego Biura Turystyki.
Warszawiacy nienawidzą, a turyści kochają
Jak się okazuje turyści w Warszawie szczególnie cenią sobie ofertę kulinarną, gastronomiczną i zakupową, a także… komunikację miejską, na którą codziennie psioczy tak wielu mieszkańców stolicy! Każdy z tych obszarów od przebadanych turystów otrzymał od 94% do 97% ocen pozytywnych.
Gdzie idą turyści w Warszawie?
Przyjeżdżający do Warszawy turyści chętnie biorą udział w wydarzeniach organizowanych w mieście - koncertach, festiwalach czy wydarzeniach sportowych. To prawdziwy magnes na zagranicznych gości! Co więcej, 6 na 10 turystów podczas pobytu w Warszawie skorzystało z oferty instytucji kulturalnych takich jak muzeum, teatr albo kino.
Ile pieniędzy zostawiają w Warszawie turyści?
Jak przekazał stołeczny ratusz, średnie wydatki turystów krajowych podczas pobytu w Warszawie wyniosły 677 zł na osobę, zaś turyści zagraniczni i polonijni deklarowali wydatek odpowiednio 1 838 zł i 1 711 zł.
Co ciekawe, wśród sześciu najliczniej reprezentowanych narodowości w stolicy najwięcej wydawali goście z Wielkiej Brytanii (1 746 zł), a także turyści ze Stanów Zjednoczonych (1 715 zł).
Warto też dodać, że aż 60% zagranicznych gości wybierało hotele najwyższych kategorii, czyli te 4- i 5‐gwiazdkowe. W Warszawie rośnie więc zapotrzebowanie na usługi o wysokim standardzie.