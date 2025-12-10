Turyści kochają Warszawę! Nieprawdopodobne, co podoba im się w stolicy! Warszawiacy wciąż na to narzekają

Warszawa odnotowuje znaczny wzrost popularności wśród turystów, co potwierdzają najnowsze badania.

Zaskakująco dobrze turyści doceniają warszawską komunikację miejską!

Średnie wydatki turystów zagranicznych w stolicy sięgają blisko 2000 zł.

Odkryj, co sprawia, że Warszawa stała się tak atrakcyjnym celem podróży.

Turyści kochają Warszawę! Zaskakujące dane

Warszawa zdobywa coraz większe uznanie wśród turystów. Potwierdza to badanie przeprowadzone między majem a październikiem 2025 r. W 2024 r. pozytywnie atrakcyjność Warszawy oceniło 58% pytanych o to turystów. W tym roku już 66%! Co więcej, liczba ocen negatywnych spadła do 5%.

- Tegoroczne wyniki jasno pokazują, że Warszawa zdobywa coraz większe uznanie odwiedzających. Aż 97% turystów pozytywnie ocenia ofertę kulturalną, a ogólna ocena atrakcyjności miasta wzrosła - już 66% turystów wystawia miastu pozytywną ocenę. To potwierdza, że nasze inwestycje i działania realnie przekładają się na satysfakcję gości - stwierdził Paweł Moras, dyrektor Stołecznego Biura Turystyki.

Warszawiacy nienawidzą, a turyści kochają

Jak się okazuje turyści w Warszawie szczególnie cenią sobie ofertę kulinarną, gastronomiczną i zakupową, a także… komunikację miejską, na którą codziennie psioczy tak wielu mieszkańców stolicy! Każdy z tych obszarów od przebadanych turystów otrzymał od 94% do 97% ocen pozytywnych.

Gdzie idą turyści w Warszawie?

Przyjeżdżający do Warszawy turyści chętnie biorą udział w wydarzeniach organizowanych w mieście - koncertach, festiwalach czy wydarzeniach sportowych. To prawdziwy magnes na zagranicznych gości! Co więcej, 6 na 10 turystów podczas pobytu w Warszawie skorzystało z oferty instytucji kulturalnych takich jak muzeum, teatr albo kino.

Ile pieniędzy zostawiają w Warszawie turyści?

Jak przekazał stołeczny ratusz, średnie wydatki turystów krajowych podczas pobytu w Warszawie wyniosły 677 zł na osobę, zaś turyści zagraniczni i polonijni deklarowali wydatek odpowiednio 1 838 zł i 1 711 zł.

Co ciekawe, wśród sześciu najliczniej reprezentowanych narodowości w stolicy najwięcej wydawali goście z Wielkiej Brytanii (1 746 zł), a także turyści ze Stanów Zjednoczonych (1 715 zł).

Warto też dodać, że aż 60% zagranicznych gości wybierało hotele najwyższych kategorii, czyli te 4- i 5‐gwiazdkowe. W Warszawie rośnie więc zapotrzebowanie na usługi o wysokim standardzie.

