Metro, tramwaje i korki w Warszawie. Jak dobrze znasz komunikację miejską w stolicy?

Sprawdźcie swoją wiedzę o komunikacji miejskiej w Warszawie!

Warszawa to miasto, które nigdy nie śpi, za to często... stoi w korkach. Ale stolica ma też imponującą sieć komunikacji publicznej: dwa nowoczesne odcinki metra, dziesiątki linii autobusowych, setki kilometrów torów tramwajowych i wciąż rosnącą flotę elektrycznych pojazdów.

Warszawska komunikacja miejska w liczbach

Każdego dnia z transportu miejskiego korzysta ponad milion osób, a metro bije rekordy popularności: zwłaszcza w godzinach szczytu, gdy stacje pękają w szwach.

Warszawscy kierowcy przeklinają korki na Puławskiej, ale pasażerowie metra śmigają pod ziemią z Bemowa na Targówek w niecałe pół godziny. Tramwaje wracają do łask, na ulice wjeżdżają ciche, nowoczesne składy, a kolejne linie prowadzą już nie tylko do Śródmieścia, ale też na Wilanów. Do tego elektryczne autobusy i kultowe rowery, które latem okupują każdą stację.

Warszawa to także miasto symboli transportowych. Od słynnej „patelni” w centrum stolicy, przez legendarny most Śląsko-Dąbrowski. Ale żeby naprawdę poznać miejską dżunglę, trzeba wiedzieć, którędy najlepiej się przesiąść, która stacja jest najgłębiej i gdzie w mieście działa najstarsza zajezdnia tramwajowa.

Jeśli wiecie, ile wagonów ma skład metra, czym różni się M1 od M2 i od jak dawna warszawiacy mogą jeździć podziemną kolejką... ten quiz jest dla was.

A jeśli nie... cóż, zawsze możecie poćwiczyć z nami. Sprawdźcie się i zobaczcie, czy zasługujecie na tytuł Mistrza Komunikacji Miejskiej Warszawy, czy też nie!

Ile linii metra działa obecnie w Warszawie?

