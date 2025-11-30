Tragiczny wypadek w Puznówce: Kierowca zginął na miejscu, kobieta i dzieci w szpitalu. Co się stało?

Do nieszczęścia doszło w sobotę, 29 listopada, około godziny 19.45 w Puznówce (pow. garwoliński). Jak wynika z komunikatu służb, kierowca, mieszkaniec Puznówki, z niewyjaśnionych przyczyn uderzył w barierki. Na miejsce natychmiast ruszyły służby ratunkowe. W akcji brały udział trzy jednostki straży pożarnej, dwie karetki pogotowia i policjanci. – Kierowca, mieszkaniec Puznówki z niewyjaśnionych przyczyn uderzył w barierki, mimo długiej reanimacji poniósł śmierć na miejscu. Pasażerowie, kobieta z dwójką dzieci z lekkimi obrażeniami przetransportowane do szpitala – przekazali na portalu społęcznościowym druhowie z OSP Gocław. Przyczyny wypadku wyjaśni policja.

