Wypadek na skrzyżowaniu Maczka i Rudnickiego paraliżuje Bielany

W porannym szczycie komunikacyjnym na warszawskich Bielanach doszło do poważnego zdarzenia drogowego. Na skrzyżowaniu ulic gen. Stanisława Maczka i płk. Zygmunta Rudnickiego zderzyły się dwa pojazdy. W wyniku wypadku trzy osoby trafiły do szpitala. Na miejscu pracują służby, a przejazd w kierunku centrum jest całkowicie zablokowany, co powoduje znaczne utrudnienia dla kierowców i pasażerów Warszawskiego Transportu Publicznego.

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do stołecznych służb ratunkowych o godzinie 9:46. Na miejsce natychmiast skierowano zastępy straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz policję.

Jak przekazał w rozmowie z „Super Expressem” kapitan Paweł Baran z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, w zdarzeniu brały udział dwa samochody.

− Łącznie pojazdami podróżowały trzy osoby. Na szczęście wszystkie opuściły uszkodzone auta o własnych siłach jeszcze przed przybyciem naszych zastępów − poinformował strażak.

Na miejscu zdarzenia ratownicy medyczni udzielili pomocy poszkodowanym. Trzy osoby po przebadaniu zostały zabrane do szpitala.

Skutki wypadku są bardzo dotkliwe dla kierowców poruszających się po tej części Warszawy. Straż pożarna potwierdziła, że całkowicie zablokowana jest ulica Maczka w kierunku centrum. Wyłączony z ruchu został odcinek od skrzyżowania z ulicą Rudnickiego aż do wjazdu na trasę S8.

Policja zorganizowała objazdy i kieruje ruchem, jednak w rejonie zdarzenia tworzą się ogromne korki. Utrudnienia rozlewają się na sąsiednie ulice, w tym na samą Rudnickiego oraz pobliskie osiedlowe drogi, którymi kierowcy próbują ominąć zator.

Służby apelują o zachowanie ostrożności i, w miarę możliwości, omijanie tego rejonu miasta. Kierowcy jadący w stronę centrum powinni wybierać trasy alternatywne, na przykład przez ul. Powstańców Śląskich lub korzystając z wcześniejszych wjazdów na trasę S8.

