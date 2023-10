Plakat wyborczy przy wejściu do kościoła w Warszawie. "Uparty proboszcz"

Dantejskie sceny w pociągu. Uderzył emeryta telefonem. Szokujący powód

Sprawę opisał szczegółowo portal tvnwarszawa.pl. Do ataku doszło w czwartek (12 października) nad ranem. - Młody człowiek na siedzeniu obok miał położony plecak, na wysokości przystanku Warszawa-Radość podszedł do niego starszy mężczyzna i zapytał, czy może usiąść. Wtedy ten młody człowiek zaatakował seniora telefonem, uderzył go nim - opisała rzeczniczka Kolei Mazowieckich Donata Nowakowska w rozmowie z tvnwarszawa.pl.

Napadnięty senior poszedł do kierownika pociągu i wszystko mu opowiedział. Kolejarze zawiadomili policję. Funkcjonariusze czekali na agresora na ostatniej stacji Warszawa Wschodnia. Mundurowi zabezpieczyli nagrania z monitoringu, które posłużą w dokładnym ustaleniu zajścia.

Pobicie w pociągu

Do innego incydentu w pociągudoszło w ty mroku na trasie Kraków-Warszawa. Grupa agresywnych ludzi weszła do wagonu i rzuciła się z pięściami na jednego z podróżnych! Z nieoficjalnych informacji wynika, że napastnikami mieli być pseudokibice Legii Warszawa, a ofiarą kibic Polonii Warszawa, który pociągiem wracał z meczu w Krakowie.