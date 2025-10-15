Darmowe kwiaty dla warszawiaków. Zdobądź letnie piękności z miejskich pętli

Akcja rozpoczyna się w środę, 15 października, o godzinie 7 i potrwa do piątku, 17 października.

Do rozdania są pelargonie, szałwie i gaury z pętli autobusowych Żerań FSO i Rondo Wiatraczna, a także z Nowego Bemowa i Wilanowa.

Dowiedz się jak prawidłowo przezimować kwiaty.

Rusza adopcja miejskich kwiatów

Koniec sezonu letniego to czas wymiany nasadzeń na pętlach autobusowych i tramwajowych. Letnie kwiaty, takie jak pelargonie, begonie, gaury, szałwie i werbeny patagońskie, ustępują miejsca jesiennym kompozycjom. Zamiast pozwolić im zmarnieć, ZOM daje mieszkańcom szansę na przedłużenie ich życia i cieszenie się ich pięknem w przyszłym roku.

Jak je zdobyć?

Aby wziąć udział w akcji, wystarczy udać się na jedną z wymienionych pętli autobusowych. Rośliny można samodzielnie zabrać z kwiatowych wież.

Pamiętaj, aby zabrać ze sobą:

rękawiczki,

łopatki,

pojemniki do transportu roślin.

Akcja zazwyczaj cieszy się dużym zainteresowaniem, więc lepiej się pospieszyć.

Pożar balkonu na Międzyborskiej. Strażacy gasili płonącą donicę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak przezimować pelargonie?

Zastanawiasz się, jak przechować pelargonie przez zimę, aby na wiosnę znów cieszyły oko? ZOM przygotował porady, które pomogą w tym zadaniu.

Skróć pędy do 15-20 cm długości, usuń żółte liście i przekwitłe kwiaty. Najdłuższe korzenie skróć tak, żeby nie były podwinięte. Posadź rośliny w odstępach min. 15 cm. Użyj dobrej ziemi. Pelargonie postaw w jasnym i chłodnym pomieszczeniu, np. w piwnicy, garażu, na klatce schodowej. Najlepsza temperatura to 5-10 st. C. Nic się nie stanie, jeżeli na krótko spadnie poniżej 0 st. Podlewaj sporadycznie. Ziemia może przeschnąć, ale dbaj, żeby nie uschły łodygi, to one są najważniejszą częścią rośliny. W połowie stycznia podnieś temperaturę w pomieszczeniu o 3-4 st. C. Zacznij podlewać kwiaty intensywniej. Jeśli użyjesz nawozu wieloskładnikowego, pobudzisz je do wzrostu. W marcu powinny się pojawić nowe pędy. Jeżeli przytniesz ich końcówki, zagęścisz roślinę, a później będzie miała więcej kwiatów.

Około 15 maja, po zakończeniu nocnych przymrozków, wystaw pelargonie na zewnątrz.