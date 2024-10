Pokusiła się na cudze kwiaty, odpowie za ograbienie nagrobka. 52-latce z Nasielska grozi 8 lat więzienia

Nasielsk. Złapano złodziejkę kwiatów

Do komisariatu policji zgłosił się poszkodowany z Nasielska, który zgłosił kradzież. Ktoś zabrał sztuczne kwiaty z grobu bliskiej mu osoby. Policjanci ustalili tożsamość złodzieja. To 52-letnia kobieta z pobliskiej wsi. Próbowała tłumaczyć, że "chciała tylko posprzątać pomnik". Usłyszała zarzut ograbienia nagrobka. Teraz grozi jej nawet do 8 lat więzienia.

Kradzieże na cmentarzach

Policjanci apeluję, żeby uważnie obserwować cmentarze podczas wizyt. Wszystkie kradzieże należy zgłaszać pod numerem alarmowym 112.

"Uważajmy na kradzieże, do których może dojść na skutek nieuwagi osoby odwiedzającej groby swoich bliskich i pozostawiającej na pomniku torebkę czy plecak. Należy być czujnym, pilnować swoich rzeczy i nie zabierać na cmentarz dużej ilości gotówki i rzeczy wartościowych."