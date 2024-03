Śmierć Lizy na debacie TVP na prezydenta Warszawy. Rafał Trzaskowski mówi o mordercy

To koniec! Ojciec Rydzyk zamyka interes. To ostatni moment na zakupy

Już niedługo Warszawa wybierze kolejnego prezydenta. 7 kwietnia warszawiacy zadecydują, kto obejmie stery w miejskim ratuszu. Sześciu kandydatów i sześć różnych pomysłów na rozwój miasta. Na antenie TVP Info trwa starcie pełne emocji. Reprezentanci rożnych opcji politycznych mierzą się w najważniejszej debacie przed wyborami i kolejno odpowiadają na przygotowane pytania. Zachęcamy do śledzenia naszej relacji na żywo TUTAJ.

Wśród jednej z kategorii pojawiło się bezpieczeństwo oraz pytanie: Nocna prohibicja. Czy należy wprowadzić ją w stolicy? - Decyzja powinna należeć do referendum. Niech decydują bezpośrednio zainteresowani. Jestem zawiedziony pytaniem, bo bezpieczeństwo, to przede wszystkim wojna na wschodzie. Nie ma schronów, żywności, lekarstw. Nie ma planu ewakuacyjnego Warszawy. To przerażające - powiedział Romuald Starosielec. Inaczej do pytania odniosła się Magdalena Biejat, która przypomniała tragiczną śmierć Lizy. - To ogromna tragedia. Nie dziwi zatem to, że kobiety nie czują się bezpiecznie (...) Po śmierci Lizy przedstawiciele miasta wybrali milczenie i zasłanianie się wysokimi liczbami (...) Trzeba zlikwidować nocną sprzedaż alkoholu. Więcej wakatów w straży miejskiej i nocne kursy w metrze w weekendy - powiedziała kandydatka na prezydenta stolicy.

Do śmierci młodej kobiety, w swojej wypowiedzi odniósł się także Rafał Trzaskowski. - Tragedia Lizy dotknęła nas wszystkich. My reaguje, już od dawna dopłacamy do setek patroli policyjnych (...), mamy najlepszy monitoring. To dlatego morderca został zatrzymany - powiedział.

Liza zmarła po brutalnej napaści w centrum Warszawy. Widok jej grobu łamie najtwardsze serca