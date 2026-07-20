Poważne utrudnienia w metrze. Wózek dziecięcy wpadł na tory. Trzy stacje wyłączone z ruchu

Problemy dotyczą linii metra M1.

Pociągi kursują jedynie na odcinku Kabaty - Słodowiec.

Wyłączone z ruchu są stacje Młociny, Wawrzyszew i Stare Bielany.

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W poniedziałek rano wystąpiły utrudnienia w kursowaniu pociągów pierwszej linii metra. Powodem jest zdarzenie na stacji Wawrzyszew - z peronu na tory spadł pusty wózek dziecięcy. Chwilę po tym na peron wjechał pociąg, miażdżąc wózek kołami. Strażacy wyciągają jego pozostałości.

W związku z sytuacją składy linii M1 kursują wyłącznie na trasie Kabaty - Słodowiec. Pasażerowie nie mogą korzystać ze stacji Stare Bielany, Wawrzyszew oraz Młociny, które zostały czasowo wyłączone z ruchu.

Uruchamiana jest komunikacja zastępcza

Aby ułatwić pasażerom dojazd, rozpoczęto uruchamianie autobusowej linii zastępczej Za Metro. Autobusy będą kursować pomiędzy stacjami Metro Młociny i Metro Słodowiec, przejeżdżając ulicami Kasprowicza, Sacharowa, Marymoncką i Żeromskiego.

Nie wiadomo, kiedy ruch wróci do normy

Na razie nie podano, jak długo potrwają utrudnienia. Pasażerowie planujący podróż północnym odcinkiem linii M1 powinni śledzić bieżące komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego i przygotować się na wydłużony czas przejazdu.