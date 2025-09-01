Dlaczego metro w Warszawie nie kursuje 1.09.2025 r.? Utrudnienia i wstrzymany ruch

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-09-01 8:03

Poważne utrudnienia w Warszawie. W poniedziałek (1 września) służby wydały komunikat o zawieszeniu kursowania pociągów na części stacji linii M2. Miasto pilnie uruchomiło zastępcze autobusy.

Dlaczego metro w Warszawie nie kursuje 1.09.2025 r.? Utrudnienia i wstrzymany ruch

O utrudnieniach czytamy na stronie wtp.waw.pl. – W związku ze zdarzeniem na stacji Kondratowicza pociągi linii metra M2 kursują na trasie Bemowo – Trocka. Trwa uruchamianie zastępczej linii autobusowej. Przepraszamy za utrudnienia – informuje komunikat, który pojawił się o godzinie 7.48.

Więcej informacji przekazała nam policja. Mężczyzna wskoczył na torowisko. Sam wyszedł z tego torowiska, nic poważnego się mu nie stało, jednak służby zostały wezwane na miejsce. Mężczyzną zaopiekowało się pogotowie ratunkowe – mówi Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Jak podaje Raport Warszawski, sytuacja miała bardzo dramatyczny przebieg. Mężczyzna po tym, jak wskoczył na tory, miał się schować w luce pomiędzy szynami. Znalazł się pod jadącym pociągiem, ale prawdopodobnie nic mu się nie stało. Po zdarzeniu wyszedł i zaczął uciekać w stronę Bródna. Na ruchomych schodach współpasażerowie mieli dokonać obywatelskiego zatrzymania. Potem przekazali go policji.

Uruchomiono zastępczą linię autobusową kursującą na trasie : Metro Bródno 11 – Kondratowicza – Św. Wincentego – Kołowa – Handlowa – Unicka – Trocka – Metro Trocka 02 (powrót: Trocka – Borzymowska – Św. Wincentego).

Czasowo zawieszone zostało funkcjonowanie stacji :

Bródno,Kondratowicza,Zacisze.Na odcinku pomiędzy zespołami przystankowymi Metro Kondratowicza < — > Metro Trocka prosimy o korzystanie z linii 120, 156, 160 i 212.

Kursowanie linii 527 kierunek Metro Kondratowicza zostało wydłużone do krańca Metro Trocka.

