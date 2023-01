Do setki w 3,4 sekundy! Takimi motocyklami jeżdżą policjanci

Nowe motocykle policjantów

Do tej pory BMW wyposażyło funkcjonariuszy policji w m.in. nieoznakowane BMW 330i xDrive oraz w radiowozy oparte na modelu 320i. Niedawno dołączyły do nich również nowoczesne motocykle. Komenda Główna Policji w ramach projektu "Bezpieczniej na drogach – motocykle dla służby ruchu drogowego" kupiła 478 modeli BMW R 1250 RT wraz z policyjnym osprzętem. Jednoślady trafiły do komend na terenie całego kraju i są już widoczne na polskich drogach. 25 z 478 motocykli trafiło do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, gdzie służą podnoszeniu umiejętności funkcjonariuszy.

- To największy projekt zakupu motocykli w historii Policji. Jest niezwykle ważny, bo został zrealizowany kompleksowo. Policjanci otrzymali nie tylko jeden z najnowocześniejszych motocykli, ale użytkownicy zostali też przeszkoleni, otrzymali kaski i systemy łączności, a wkrótce będą kombinezony - powiedział pod koniec listopada minionego roku zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.

Jak podają portale motoryzacje, na platformie zakupowej Komendy Głównej Policji pojawiły się informacje, że zamówienie jednośladów opiewało na kwotę dokładnie 58 mln 794 tys. zł. Warto jednak zaznaczyć, że zakup motocykli był współfinansowany z funduszy europejskich i środków budżetu państwa.

Policyjne motocykle BMW R 1250 RT. Co je wyróżnia?

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie BMW, model zakupiony prze policję to duży motocykl turystyczny napędzany dwucylindrowym silnikiem typu bokser o pojemności 1254 cm3, mocy 136 KM oraz momencie obrotowym wynoszącym 143 Nm. „Model ten jest seryjnie wyposażony w m.in. ABS i kontrolę trakcji oraz w podnoszące bezpieczeństwo i komfort udogodnienia takie jak w pełni LED-owy reflektor przedni, cyfrowy, kolorowy wyświetlacz o przekątnej 10,25 cala czy elektrycznie regulowana szyba. Mimo doposażenia w wymagany osprzęt policyjny, R 1250 RT rozpędza się do 100 km/h w czasie 3,4 sekundy. Za napęd i dostarczenie tej mocy odpowiada sześciostopniowa skrzynia biegów” - podaje BMW.

- Wykorzystywane przez policję R 1250 RT już zdążyły udowodnić swoją przydatność. Dzięki wygodnej i wysokiej pozycji jazdy, jakie zapewnia konstrukcja motocykla turystycznego, funkcjonariusze mogą komfortowo korzystać z tych maszyn bez nadmiernego obciążania kręgosłupa. Dodatkowo budowa silnika typu bokser zapewnia nisko położony środek ciężkości, który wraz z elastycznym i wysokim zawieszeniem pozwala stabilnie poruszać się po nierównych nawierzchniach i w różnych warunkach pogodowych. W efekcie maszyny te mogą być skutecznie użytkowane przez patrole i oddziały drogowe, co stanowi dla nas wartość nadrzędną. Z tego miejsca dziękuję Policji za okazane zaufanie i możliwość dołożenia cegiełki do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach - wyjaśnił Karol Kostrzewa, Dyrektor BMW Motorrad Polska.