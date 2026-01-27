Dom bez drzwi, ogrzewania, prądu i wody. W środku 61-latka i dwa psy

61-letnia kobieta z Wyszkowa mieszkała w skrajnie trudnych warunkach, bez podstawowych udogodnień, co zagrażało jej życiu.

Policjantki z Wyszkowa, po otrzymaniu zgłoszenia, natychmiast interweniowały, ratując kobietę i dwa psy.

Odkryj, jak szybka reakcja służb zapobiegła tragedii i dlaczego nigdy nie należy być obojętnym na los innych.

Wyszków. 61-latka omal nie zamarzła w domu

Niskie temperatury to nie tylko dyskomfort, ale realne zagrożenie dla życia. Każdej zimy słyszymy o ofiarach wychłodzenia. Statystyki jasno pokazują, że problem dotyka nie tylko osoby bezdomne, ale także seniorów czy ludzi w trudnej sytuacji życiowej. Wystarczy zaledwie kilka godzin w niesprzyjających warunkach, by organizm zaczął walczyć o przetrwanie. Ważne, by pomoc przyszła na czas. Tak było w przypadku mieszkanki Wyszkowa, która żyła w niewyobrażalnie koszmarnych warunkach.

Na szczęście mł. asp. Martyna Dorocka i sierż. Kamila Abramczyk, dzielnicowe z wyszkowskiej komendy, gdy tylko otrzymały informację o trudnej sytuacji życiowej 61-letniej kobiety, ruszyły na pomoc. Funkcjonariuszki wspólnie z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, udały się do miejsca zamieszkania seniorki. To, co tam zastały, nie mieści się w głowie. Warunki, w jakich przebywała kobieta, stanowiły poważne zagrożenie dla jej życia i zdrowia. Tam, tak na prawdę, nie dało się mieszkać! A już na pewno nie podczas mroźnej zimy.

Dom bez drzwi, ogrzewania, prądu i wody

- W domu brakowało drzwi wejściowych, prądu, ogrzewania i bieżącej wody - przekazała podkom. Wioleta Szymanik z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie. Na miejsce wezwano zespół pogotowia ratunkowego. Medycy po ocenie stanu zdrowia seniorki zadecydowali o jej hospitalizacji.

W budynku oprócz 61-latki znajdowały się również dwa psy. I one nie zostały bez pomocy. Jak poinformowała podkom. Szymanik, zapewniono im bezpieczeństwo i schronienie, przekazując je pod opiekę wolontariuszy z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Wyszkowie.

Jedno jest pewne, szybka interwencja policjantek pozwoliła na objęcie seniorki i jej zwierząt niezbędną pomocą i prawdopodobnie zapobiegła tragedii.

Nie bądź obojętny! Reaguj!

Podkom. Wioleta Szymanik zaapelowała, by nie pozostawać obojętnym na krzywdę innych. - Nie bądźmy obojętni i alarmujmy Policję za każdym razem, kiedy ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu lub zwyczajnie potrzebuje czyjejś pomocy. Jeśli zauważysz osoby leżące na ławkach, przystankach czy przebywające w nieogrzewanych pomieszczeniach - niezwłocznie poinformuj o tym służby. Wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie! - prosi policjantka.

