Spis treści

"M jak Miłość" to serial-ikona. Polacy oglądają go od lat

"M jak Miłość" w telewizji pojawiło się dokładnie 4 listopada 2000 roku. Minęły więc już 24 lata, a mimo to fanów produkcji jest coraz więcej. Losy rodziny Mostowiaków i ich przyjaciół z zainteresowaniem śledzi rzesza Polaków, lecz - co ciekawe - tylko garstka z nich wie, gdzie kręcone są sceny do serialu oraz gdzie tak naprawdę znajduje się dom znany m.in. z czołówki telewizyjnego hitu. Ku zdziwieniu wielu, jego lokalizacja to wcale nie Grabina!

Gdzie naprawdę stoi dom Mostowiaków z "M jak miłość"?

"M jak miłość" to serial, który nieodłącznie kojarzy się z Grabiną, lecz to nie tam powstawały zdjęcia do produkcji. Okazuje się, że większość kadrów została nagrana w specjalnie do tego przeznaczonej sali w hali w Orzeszynie (pow. piaseczyński). To jednak nie koniec niespodzianek.

Mało kto o tym wie, ale dom, który pokazywany jest w serialu wcale nie znajduje się - jak większość sądzi - w Grabinie. Gdzie więc stoi słynny dom Mostowiaków? Budynek zlokalizowany jest we wsi Piaski, która od centrum Warszawy oddalona jest o 30-40 minut.

Jeśli jesteście ciekawi, jak na fotografiach przedstawia się obiekt, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej.