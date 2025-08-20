Doniósł sam na siebie. Mężczyźnie z Warszawy grozi 10 lat odsiadki

Warszawa. 46-latek podejrzany o posiadanie narkotyków

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego z Mokotowa od dłuższego czasu prowadzili intensywne prace operacyjne. Ich celem było ustalenie, czy w jednym z mieszkań na warszawskim Śródmieściu rzeczywiście znajdują się narkotyki. Informacje, które do nich dotarły, okazały się na tyle wiarygodne, że podjęto decyzję o podjęciu interwencji.

Jak informuje asp. szt. Marta Haberska, rzeczniczka mokotowskiej policji: "Kryminalni zorganizowali działania i przystąpili do czynności. Będąc na miejscu, przed budynkiem zauważyli osobę będącą w ich zainteresowaniu."

Szokujące wyznanie: "Mam trochę marihuany i amfetaminy"

Zatrzymanie 46-latka okazało się niezwykle proste. Policjanci zauważyli go przed budynkiem, co pozwoliło im na szybką reakcję. Podczas legitymowania, mężczyzna zaskoczył funkcjonariuszy swoim szczerym wyznaniem.

Zamiast próbować ukryć prawdę, 46-latek przyznał się do posiadania zakazanych substancji.

"Mężczyzna podczas legitymowania przyznał, że w lokalu, który obecnie remontuje i w którym na ten czas mieszka ma trochę marihuany i amfetaminy" – relacjonuje asp. szt. Marta Haberska.

To rzadko spotykana postawa, która z pewnością ułatwiła pracę śledczym, choć dla samego podejrzanego konsekwencje mogą być bardzo poważne.

Narkotykowy arsenał. Co znaleziono w mieszkaniu?

Po zaskakującym wyznaniu mężczyzny, policjanci przystąpili do przeszukania mieszkania. To, co znaleźli w środku, potwierdziło wcześniejsze podejrzenia i słowa zatrzymanego.

Podczas przeszukania, funkcjonariusze zabezpieczyli susz roślinny, amfetaminę, wagi elektroniczne i przedmiot przypominający broń.

Zarzuty i tymczasowy areszt

W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie 46-latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowej i środków odurzających. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat więzienia. Na wniosek prokuratora, sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na okres 3 miesięcy.