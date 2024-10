Dramat na drodze. Seniorka na rowerze potrącona przez samochód

Do wypadku doszło w sobotę (19 października) na ul. Ugniewskiej. – Na miejsce pojechali ostrowscy policjanci i wstępnie ustalili, że trzeźwy kierujący renault 24-latek z powiatu ostrowskiego prawdopodobnie został oślepiony przez słońce w wyniku czego na zauważył trzeźwej 73-letniej rowerzystki jadącej prawidłowo w tym samym kierunku. Z uwagi na obrażenia mieszkanka powiatu ostrowskiego jadąca rowerem została przewieziona do szpitala na badania. Dalsze postępowanie w tej sprawie wyjaśni wszystkie okoliczności wypadku – informuje aspirant Marzena Laczkowska z policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Policjanci apelują o ostrożność na drogach: – Ostatnio październikowe dni rozpieszczają nas piękną słoneczną pogodą. Wydawałoby się, że jest to idealna pogoda do jazdy autem. Niestety słońce znajduje się znacznie niżej więc w bezchmurne dni oślepia kierowców. Wówczas może dojść do niebezpiecznych sytuacji. W związku z tym apelujemy do kierowców aby podczas takiej aury używali okularów przeciwsłonecznych, poprawi to ich bezpieczeństwo na jezdni jak i innych użytkowników drogi.