Dramat na skrzyżowaniu. Motocyklista staranowany przez ciężarówkę. Lądował śmigłowiec LPR

Do wypadku doszło w piątek po godz. 17 w miejscowości Olszanka

Motocykl zderzył się z samochodem ciężarowym na skrzyżowaniu

38-letni motocyklista trafił do szpitala śmigłowcem LPR

Groźne zderzenie na skrzyżowaniu

Piątkowe popołudnie w Olszance przerwał huk zderzających się pojazdów. Na jednym ze skrzyżowań doszło do kolizji motocykla z samochodem ciężarowym. Według wstępnych ustaleń 38-letni kierowca jednośladu, wjeżdżając na skrzyżowanie, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu ciężarówce prowadzonej przez 62-letniego mężczyznę.

Siła uderzenia była na tyle duża, że motocyklista odniósł obrażenia wymagające natychmiastowej pomocy medycznej. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, a do transportu poszkodowanego zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Motocykliści najbardziej narażeni na skutki wypadków

Sezon motocyklowy trwa w najlepsze, a na drogach pojawia się coraz więcej jednośladów. To właśnie motocykliści należą do grupy uczestników ruchu najbardziej narażonych na poważne obrażenia. W przeciwieństwie do kierowców samochodów nie chroni ich karoseria, poduszki powietrzne czy pasy bezpieczeństwa.

- Dlatego każdy błąd, zarówno własny, jak i popełniony przez innych uczestników ruchu, może mieć bardzo poważne konsekwencje - podsumowuje asp. Weronika Wujek.

Groźny wypadek motocyklisty w Warszawie