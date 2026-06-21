Dramat na skrzyżowaniu. Motocyklista staranowany przez ciężarówkę. Lądował śmigłowiec LPR

- Do wypadku doszło w piątek po godz. 17 w miejscowości Olszanka
- Motocykl zderzył się z samochodem ciężarowym na skrzyżowaniu
- 38-letni motocyklista trafił do szpitala śmigłowcem LPR
Groźne zderzenie na skrzyżowaniu
Piątkowe popołudnie w Olszance przerwał huk zderzających się pojazdów. Na jednym ze skrzyżowań doszło do kolizji motocykla z samochodem ciężarowym. Według wstępnych ustaleń 38-letni kierowca jednośladu, wjeżdżając na skrzyżowanie, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu ciężarówce prowadzonej przez 62-letniego mężczyznę.
Siła uderzenia była na tyle duża, że motocyklista odniósł obrażenia wymagające natychmiastowej pomocy medycznej. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, a do transportu poszkodowanego zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Motocykliści najbardziej narażeni na skutki wypadków
Sezon motocyklowy trwa w najlepsze, a na drogach pojawia się coraz więcej jednośladów. To właśnie motocykliści należą do grupy uczestników ruchu najbardziej narażonych na poważne obrażenia. W przeciwieństwie do kierowców samochodów nie chroni ich karoseria, poduszki powietrzne czy pasy bezpieczeństwa.
- Dlatego każdy błąd, zarówno własny, jak i popełniony przez innych uczestników ruchu, może mieć bardzo poważne konsekwencje - podsumowuje asp. Weronika Wujek.
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