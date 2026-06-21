Dramat na skrzyżowaniu. Motocyklista staranowany przez ciężarówkę. Lądował śmigłowiec LPR

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-06-21 13:29

Chwila nieuwagi wystarczyła, by spokojna przejażdżka zakończyła się hospitalizacją. W Olszance w powiecie łosickim motocyklista zderzył się z samochodem ciężarowym. Mężczyzna doznał obrażeń na tyle poważnych, że do szpitala został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Scena wypadku drogowego z udziałem motocykla i ciężarówki w Olszance, gdzie interweniuje pogotowie, straż pożarna oraz śmigłowiec LPR. Fragment drogi ze znakiem nakaz jazdy w prawo oraz rozłożoną czerwoną płachtą parawanu ratunkowego. Więcej o dramatycznym zdarzeniu przeczytasz na naszym portalu.
Autor: KPP Łosice/ Materiały prasowe
  • Do wypadku doszło w piątek po godz. 17 w miejscowości Olszanka
  • Motocykl zderzył się z samochodem ciężarowym na skrzyżowaniu
  • 38-letni motocyklista trafił do szpitala śmigłowcem LPR

Groźne zderzenie na skrzyżowaniu

Piątkowe popołudnie w Olszance przerwał huk zderzających się pojazdów. Na jednym ze skrzyżowań doszło do kolizji motocykla z samochodem ciężarowym. Według wstępnych ustaleń 38-letni kierowca jednośladu, wjeżdżając na skrzyżowanie, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu ciężarówce prowadzonej przez 62-letniego mężczyznę.

Siła uderzenia była na tyle duża, że motocyklista odniósł obrażenia wymagające natychmiastowej pomocy medycznej. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, a do transportu poszkodowanego zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Motocykliści najbardziej narażeni na skutki wypadków

Sezon motocyklowy trwa w najlepsze, a na drogach pojawia się coraz więcej jednośladów. To właśnie motocykliści należą do grupy uczestników ruchu najbardziej narażonych na poważne obrażenia. W przeciwieństwie do kierowców samochodów nie chroni ich karoseria, poduszki powietrzne czy pasy bezpieczeństwa.

- Dlatego każdy błąd, zarówno własny, jak i popełniony przez innych uczestników ruchu, może mieć bardzo poważne konsekwencje - podsumowuje asp. Weronika Wujek.

Groźny wypadek motocyklisty w Warszawie

Polecany artykuł:

Piekło na parkingu tirów. Ogień objął sześć ciężarówek
Pożar pojazdów ciężarowych w miejscowości Pabierowice
Galeria zdjęć 6
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki