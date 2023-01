Dramat na Grochowie

Dramat na warszawskim Grochowie. Autobus miejski zmiótł staruszka na pasach

Koszmar na przejściu dla pieszych, 89-latek potrącony przez autobus! Do dramatycznych scen doszło we wtorek (10 stycznia) na ul. Grochowskiej 99. Na miejscu pracowały wszystkie służby ratunkowe. Jak wynika z ustaleń reporterów „Super Expressu” staruszek z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Był nieprzytomny. Policjanci przebadali kierowcę autobusu.