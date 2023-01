Dramat nad Wisłą. Chciał skoczyć z mostu. Pomoc przyszła w ostatniej chwili

Dla żartu ostrzelali autobus! To nie był ich jedyny cel

Dramat na moście Śląsko-Dąbrowskim

O dramatycznej sytuacji opowiedziała Straż Miejska. Było około godz. 19, gdy na moście Śląsko-Dąbrowskim przystanął mężczyzna z plecakiem. Oparł się o barierkę i wpatrywał w przepływającą dołem Wisłę. Jego zachowanie zaniepokoiło operatora monitoringu, który obserwował, co dzieje się na ulicach Warszawy. Wiedząc, że w każdej chwili może dojść do tragedii, zaalarmował strażników miejskich.

O włos od tragedii

Kilka minut później patrol był już na miejscu. - Mężczyzna właśnie skończył rozmawiać przez telefon. Był w kiepskim stanie psychicznym. Strażnicy natychmiast odsunęli go od barierki, a gdy przyznał, że zamierzał skoczyć z mostu, umieścili go w radiowozie, by udaremnić ewentualną kolejną próbę – przekazała Straż Miejska.

Funkcjonariusze wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe. Ponieważ okazało się, że 36-latek był pod wpływem alkoholu, trafił do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych. - Tam stwierdzono, że w wydychanym powietrzu miał blisko dwa promile alkoholu. Gdy wytrzeźwieje, zostanie przewieziony na konsultację do szpitala - poinformowała Straż Miejska.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

Operator miejskiego monitoringu wypatrzył na moście dziwnie zachowującego się mężczyznę. Strażnicy dotarli na miejsce w ostatniej chwili. Człowiek zamierzał targnąć się na życie.Więcej: ↘ https://t.co/WBaLMClIUp#Śródmieście pic.twitter.com/wjBNkPRAS8— Straż Miejska m.st. Warszawy (@SMWarszawa) January 18, 2023