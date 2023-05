Wielkie malarstwo na wielkich ekranach w warszawskiej Fabryce Norblina. Wystawa Immersive Monet & The Impressionists po raz pierwszy w Europie!

Dramatyczny wypadek pod Płockiem. 10-letni rowerzysta potrącony przez auto

Sytuacja miała miejsce po godz. 20 w Wiciejewie w gminie Bodzanów. Grupa dzieci jechała na rowerach prawą stroną jezdni. Kobieta, która się nimi opiekowała się, zwróciła uwagę młodym cyklistom, aby zjechały na pobocze, gdy zauważyła nadjeżdżające pojazdy. Niestety, nie wszystkie dzieci jej posłuchały.

- Podczas gdy kierująca seatem wyprzedzała rowerzystów, 10-latek nagle wyjechał na środek jezdni. Kierująca próbowała uniknąć zdarzenia. Zjechała na lewą stronę drogi, a następnie do przydrożnego rowu, niestety mimo to doszło do zdarzenia - poinformowała sierż. szt. Monika Jakubowska z płockiej policji.

Chłopiec z ciężkimi obrażeniami został przetransportowany do szpitala. Badanie na zawartość alkoholu przeprowadzone przez policjantów wykazało, że zarówno kierująca, jak i opiekunka dzieci były trzeźwe.

Policja apeluje

Płocka policja zaapelowała do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę. - Zachowajmy szczególną ostrożność na drodze, bacznie obserwujmy otoczenie. Zadbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo - poprosiła sierż. szt. Monika Jakubowska.