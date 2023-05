Dramat w Wyszkowie. 9-latek na rowerze wyjechał wprost pod samochód

Wyszków. 9-latek potrącony przez auto

Do wypadku doszło we wtorek (9 maja) na ul. 11 Listopada w Wyszkowie. - Pracujący na miejscu zdarzenia policjanci wstępnie ustalili, że 9-letni chłopiec, jadąc na rowerze, wyjechał z osiedlowej uliczki i wjechał wprost pod nadjeżdżającą toyotę. Kierująca tym pojazdem kobieta na widok małego rowerzysty zaczęła natychmiast hamować, jednak doszło do potrącenia dziecka. W wyniku zderzenia z pojazdem został zabrany do szpitala - przekazał kom. Damian Wroczyński z wyszkowskiej policji.

Funkcjonariusze przebadali kierująca toyotą na obecność alkoholu. - Kobieta była trzeźwa - zapewnił kom. Damian Wroczyński. - Mundurowi wykonali oględziny miejsca zdarzenia, a technik kryminalistyki zabezpieczył ślady i wykonał dokumentację fotograficzną. Teraz na podstawie zebranych materiałów śledczy będą szczegółowo ustalać, jakie były przyczyny i okoliczności tego zdarzenia - dodał policjant.

Policja apeluje do rodziców młodych rowerzystów

Wyszkowska policja apeluje do rodziców i opiekunów. - Piękna pogoda skłania nasze dzieci do zabaw na świeżym powietrzu. Zadbajmy o to, żeby nasze dzieci bawiły się w miejscach bezpiecznych, z daleka od ulic i ruchu drogowego. Pamiętajmy również, żeby zadbać o bezpieczeństwo naszych pociech, które jeżdżą na rowerze. W razie upadku kask ochronny na głowie może uchronić je przed poważnymi urazami i skutkami dla ich zdrowia i życia - przypomina kom. Damian Wroczyński.