i Autor: STRAŻ GRANICZNA Lotnisko w Modlinie. Awantura przed odlotem do Rygi. 33-letni obywatel Czech aresztowany!

ZASKAKUJĄCE TŁUMACZENIE PASAŻERA

Lotnisko w Modlinie. Awantura przed odlotem do Rygi. 33-letni obywatel Czech aresztowany!

Do zdarzenia doszło w weekend przed odlotem samolotu do Łotwy. 33-letni obywatel Czech, którym był jednym z pasażerów, zachowywał się bardzo agresywnie, był wulgarny, nie stosował się do poleceń załogi. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze Straży Granicznej. Mężczyzna został aresztowany. Na pytanie, dlaczego był agresywny, odpowiedział, że… boi się latać.