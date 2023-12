Dramat trwa! To kolejny pożar w szpitalu położniczym w ciągu dwóch dni

i Autor: Tadeusz Mróz(2)

HORROR

Dramat trwa! To kolejny pożar w szpitalu położniczym przy Inflanckiej w ciągu dwóch dni. "Pracujemy na miejscu"

To nie do pomyślenia! Zaledwie dwa dni temu, we wtorek (5 grudnia), informowaliśmy was o pożarze, który wybuchł w szpitalu położniczym przy ul. Inflanckiej w Warszawie. Zaledwie dwa dni później, bo w czwartek (7 grudnia) dotarły do nas kolejne, przerażające wieści. W tej samej lecznicy znowu pojawił się ogień. − Pracujemy na miejscu. Personel szpitala zauważył płomienie i je ugasił – przekazał nam st. kpt. Piotr Noszczyk ze stołecznej straży pożarnej.