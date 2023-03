Zwłoki 57-latka przez cztery miesiące leżały w zgliszczach spalonego domu!

i Autor: Shutterstock

JAK DO TEGO DOSZŁO?

Dramat w Głowaczowie! Zwłoki mężczyzny przez cztery miesiące leżały w zgliszczach spalonego domu!

W połowie listopada ubiegłego roku informowaliśmy was o tragicznym pożarze, do którego doszło w Głowaczowie. Z ogniem walczyło 11 zastępów straży pożarnej. Jednorodzinny dom uległ praktycznie całkowitemu spaleniu. Dopiero cztery miesiące od tej tragedii, w pogorzelisku, odnaleziono zwłoki właściciela nieruchomości. Jak do tego doszło?!