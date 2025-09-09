Dramat w Warszawie. 15-latka spadła z mostu. Tajemnicze okoliczności

Zuzanna Sekuła
2025-09-09 9:14

W poniedziałek, na Bulwarach Wiślanych rozegrały się sceny grozy. 15-letnia dziewczyna spadła z dużej wysokości z mostu Średnicowego. Nastolatka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Co się stało?

Wypadek w Śródmieściu. 15-latka spadła z mostu

W poniedziałek, spokojny wieczór na Bulwarach Wiślanych w Śródmieściu zamienił się w koszmar. Około godziny 18:15 doszło do potwornego wypadku. 15-letnia dziewczyna spadła z wysokości kilku metrów z przęseł mostu Średnicowego.

Dlaczego znalazła się na moście? Tego na razie nie wiadomo. Pewne jest jedno – w pewnym momencie obsunęła się jej stopa. W ułamku sekundy, który zaważył na jej losie, straciła równowagę i runęła w dół.

Na szczęście, pomoc nadeszła błyskawicznie. Jako pierwsi na miejscu tragicznego zdarzenia pojawili się policjanci.

Nieprzytomna nastolatka przewieziona do szpitala

Poszkodowana nastolatka była nieprzytomna w chwili przyjazdu ratowników. Ten widok musiał być druzgocący. Dziewczyna została natychmiast przetransportowana karetką do szpitala. Jej stan jest ciężki.

Tajemniczy towarzysz. Kto był z nastolatką?

W tej dramatycznej historii pojawia się jeszcze jedna postać. Z dziewczyną, w chwili wypadku, był jej 15-letni kolega. Na szczęście, on nie odniósł żadnych obrażeń. Możemy sobie tylko wyobrazić, co przeżywał, widząc, jak jego przyjaciółka spada w dół. 

Wypadek na Bulwarach Wiślanych. 15 latka spadła z mostu.
10 zdjęć
MOST
BULWARY WIŚLANE
WARSZAWA