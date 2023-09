i Autor: Tadeusz Mróz

Wypadek

Dramat w Wawrze. Auta roztrzaskały się o siebie. Dwie osoby ranne!

Wypadek na Trakcie Brzeskim. W piątek (1 września) dwa samochody doszczętnie rozbiły się na wyjeździe z Warszawy. Wraki zablokowały ruch, a na miejsce ruszyły wszystkie służby ratunkowe. Obaj kierowcy trafili do szpitala. Siłą uderzenia wyrzuciła jedno z aut do rowu. Policja ustala, jak doszło do tego dramatu.