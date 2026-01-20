Dramat w Żyrardowie: Nietrzeźwy kierowca potrącił 18-latkę i próbował uciec

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-01-20 18:59

W Żyrardowie doszło do dramatycznego wypadku. Pijany kierowca potrącił 18-letnią pieszą na przejściu dla pieszych i uciekł z miejsca zdarzenia. Dzięki szybkiej reakcji świadków, sprawca został ujęty i przekazany w ręce policji. Mężczyzna miał aż 2,7 promila alkoholu w organizmie. Grozi mu wieloletnie więzienie.

Dramat w Żyrardowie: Pijany kierowca potrącił 18-latkę i próbował uciec

i

Autor: Policja/ Canva.com

Pijany kierowca w Żyrardowie. Świadkowie zatrzymali sprawcę

Do zdarzenia doszło w czwartek (15 lutego) około godziny 20:00 na ul. Jaktorowskiej w Żyrardowie. Jak informuje sierż. szt. Monika Michalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, dyżurny otrzymał zgłoszenie o potrąceniu pieszej na przejściu dla pieszych. Kierowca, nie udzielając pomocy rannej, odjechał z miejsca zdarzenia. Poszkodowaną okazała się 18-letnia obywatelka Ukrainy, która z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala.

Dzięki reakcji świadków zdarzenia mężczyzna został ujęty, a następnie przekazany funkcjonariuszom Policji. Po przeprowadzeniu badania na zawartość alkoholu w organizmie okazało się, że 45-letni mieszkaniec Żyrardowa znajdował się w stanie nietrzeźwości. Urządzenie wykazało 2,7 promila alkoholu.

Polecany artykuł:

Śmieci, smród i strach na Gocławiu. Mieszkańcy nie dają rady z sąsiadem. „On po…
Porwali 19-latka z Bydgoszczy i się nad nim znęcali. Jest film z akcji policji

Szereg wykroczeń i wysoka kara za spowodowanie wypadku

Jak ustalili policjanci, mężczyzna popełnił szereg wykroczeń, m.in. nie udzielił pomocy ofierze wypadku, spowodował wypadek w stanie nietrzeźwości oraz korzystał z telefonu komórkowego podczas jazdy. Otrzymał za to łącznie 57 punktów karnych. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny pojazdu.

Za spowodowanie wypadku drogowego, będąc w stanie nietrzeźwości oraz oddalenie się z miejsca zdarzenia, 45-latkowi grozi wieloletnia kara pozbawienia wolności.

Polecany artykuł:

Nie żyje 6-letni chłopiec. Kierowcy zatrzymani po tragicznym wypadku. Znamy ust…
Śmigłowiec ratunkowy na placu Szembeka! Zderzenie samochodów, jeden z nich uderzył w kobietę i dziecko
46 zdjęć
Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŻYRARDÓW