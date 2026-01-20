Pijany kierowca w Żyrardowie. Świadkowie zatrzymali sprawcę

Do zdarzenia doszło w czwartek (15 lutego) około godziny 20:00 na ul. Jaktorowskiej w Żyrardowie. Jak informuje sierż. szt. Monika Michalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, dyżurny otrzymał zgłoszenie o potrąceniu pieszej na przejściu dla pieszych. Kierowca, nie udzielając pomocy rannej, odjechał z miejsca zdarzenia. Poszkodowaną okazała się 18-letnia obywatelka Ukrainy, która z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala.

Dzięki reakcji świadków zdarzenia mężczyzna został ujęty, a następnie przekazany funkcjonariuszom Policji. Po przeprowadzeniu badania na zawartość alkoholu w organizmie okazało się, że 45-letni mieszkaniec Żyrardowa znajdował się w stanie nietrzeźwości. Urządzenie wykazało 2,7 promila alkoholu.

Porwali 19-latka z Bydgoszczy i się nad nim znęcali. Jest film z akcji policji Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Szereg wykroczeń i wysoka kara za spowodowanie wypadku

Jak ustalili policjanci, mężczyzna popełnił szereg wykroczeń, m.in. nie udzielił pomocy ofierze wypadku, spowodował wypadek w stanie nietrzeźwości oraz korzystał z telefonu komórkowego podczas jazdy. Otrzymał za to łącznie 57 punktów karnych. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny pojazdu.

Za spowodowanie wypadku drogowego, będąc w stanie nietrzeźwości oraz oddalenie się z miejsca zdarzenia, 45-latkowi grozi wieloletnia kara pozbawienia wolności.