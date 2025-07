Żyrardów: Silny wybuch w mieszkaniu. W środku była jedna osoba. Pilna akcja służb

Do dramatu doszło w niedzielę (6 lipca) wieczorem. – Przed godziną 19 otrzymaliśmy zgłoszenie o wybuchu w jednym z mieszkań na ul. Osowskiego. Na miejscu strażacy zastali mieszkanie po wybuchu i pożar w tym mieszkaniu. Ze środka ewakuowali jedną osobę. Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala. Pozostali mieszkańcy ewakuowali się sami przed przybyciem strażaków. Nikt więcej nie ucierpiał. Dokładną przyczynę zdarzenia ustala policja. – mówi „Super Expressowi” mł. bryg. Jarosław Balina z Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie. Strażak dodał, że przypuszczalnie był to wybuch gazu.

Przyczyny tego nieszczęścia bada policja. W poniedziałek (7 lipca) biegli z zakresu pożarnictwa mają przeprowadzić oględziny lokalu.

Wybuch gazu w punkcie gastronomicznym

W sobotę, 8 czerwca, o godzinie 17:26, Pruszków wstrząsnął wybuch gazu. Do zdarzenia doszło w punkcie gastronomicznym "O kurczaki", znajdującym się na dziedzińcu kamienicy przy ulicy Kościuszki 9. Jak informuje WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie:

"O godzinie 17:28 w barze w Pruszkowie przy ulicy Kościuszki doszło do wybuchu gazu. W wyniku zdarzenia 29-letni mężczyzna doznał oparzeń drugiego i pierwszego stopnia - ok 60% ciała, w tym rąk, nóg i twarzy. Jest w drodze do szpitala". Więcej przeczytasz TUTAJ.