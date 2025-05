Dramatyczna interwencja nad Wisłą. 37-latek zmarł podczas gry w siatkówkę

Zaskakująca teoria ojca zamordowanej Mai z Mławy. Tak mówi o podejrzanym. „Wcześniej go tam nie było”

Do tragedii doszło we wtorek około godziny 20:30 na boisku do siatkówki plażowej zlokalizowanym nad Wisłą. Grupa znajomych spędzała aktywnie wieczór, rozgrywając mecz siatkówki, gdy nagle jeden z uczestników upadł na piasek i stracił przytomność.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Jak przekazał młodszy aspirant Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji, interweniujący policjanci oraz zespół ratownictwa medycznego pojawili się bardzo szybko. – Ze wstępnych ustaleń wynika, że 37-letni mężczyzna nagle stracił przytomność i niestety zmarł – poinformował funkcjonariusz.

Mimo podjętej reanimacji, życia mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu pracowali policjanci, którzy prowadzili czynności wyjaśniające pod nadzorem prokuratora. Śledczy będą teraz ustalać dokładne okoliczności i przyczyny zgonu.

