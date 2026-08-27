Dramatyczny pościg za dilerem. Padły strzały!

Maciej Gos
Maciej Gos
2026-08-27 12:06

Miał handlować narkotykami. Kiedy na ul. Kilińskiego w Zielonce pojawili się policjanci, 39-latek rzucił się do ucieczki. Nie zatrzymały go nawet gaz pieprzowy i paralizator. Ruszyła wielka obława, a w pewnym momencie padły strzały. W tej sprawie zatrzymano jeszcze dwoje Ukraińców.

Gaz i paralizator nie wystarczyły

Policjanci dostali informację, że przy ul. Kilińskiego w Zielonce może przebywać mężczyzna zajmujący się handlem narkotykami. W środę, 26 sierpnia, pojechali na miejsce, żeby to sprawdzić.

Kiedy próbowali podjąć interwencję, mężczyzna stał się agresywny i nie reagował na polecenia. W ruch poszły gaz pieprzowy i taser. Nic z tego. 39-latek wyrwał się funkcjonariuszom i rzucił do ucieczki.

Do Zielonki ściągnięto dodatkowe patrole, a policjanci ruszyli jego tropem. Podczas pościgu sytuacja zrobiła się niebezpieczna. Funkcjonariusze oddali strzały ostrzegawcze. Pościg i późniejsze poszukiwania trwały około godziny. W końcu 39-latek został dopadnięty i obezwładniony przez policjantów z Wołomina.

Trzy osoby w rękach policji

Zatrzymanie 39-latka nie zakończyło sprawy.

– Podczas dalszych działań policjanci zatrzymali jeszcze 33-letnią kobietę i 35-letniego mężczyznę. Oboje są mieszkańcami Zielonki pochodzenia ukraińskiego. Cała trójka pozostaje zatrzymana w związku z prowadzoną sprawą – przekazała „Super Expressowi” asp. szt. Aneta Nasiłowska, oficer prasowa KPP w Wołominie.

Materiały zostaną teraz przekazane prokuraturze, która zdecyduje o zarzutach i ewentualnych wnioskach o tymczasowy areszt. Jeśli takie wnioski zostaną złożone, o dalszym losie zatrzymanych zdecyduje sąd.

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