Młodzieszyn: Dramatyczny pożar domu jednorodzinnego. W środku byli ludzie!

Była godzina 2.18, gdy do strażaków z Sochaczewa wpłynęło pilne zgłoszenie. Płonął budynek w Młodzieszynie przy ul. Długiej. – Przybyli na miejsce strażacy zastali pożar poddasza dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego. W chwili powstania zdarzenia w budynku przebywały 4 osoby, które wyszły o własnych siłach i nie wymagały pomocy medycznej – informują strażacy.

Pożar budynku

Przybyłe zastępy natychmiast oświetliły i zabezpieczyły posesję oraz ruszyły do gaszenia ognia. – Przystąpili do akcji gaśniczej z użyciem 2 strumieni wody - jednego skierowanego do wnętrza budynku, a drugiego z zewnątrz, z podnośnika hydraulicznego , z użyciem lancy gaśniczej. Ogniska pożaru lokalizowano przy użyciu kamery termowizyjnej. Po opanowaniu pożaru przystąpiono do niezbędnych prac rozbiórkowych – czytamy w komunikacie. Gaszenie trwało do godz. 5 rano.