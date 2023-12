i Autor: POLICJA Dramatyczny wypadek na DK 50. Trzy osoby ranne, w tym dwoje dzieci. Nie żyje jedna osoba

Dramatyczny wypadek na DK 50. Trzy osoby ranne, w tym dwoje dzieci. Nie żyje kierowca

Osoby mieszkające wzdłuż DK 50 pod Ciechanowem zastanawiali się, co się wydarzyło w ich okolicy. Jedyne co widzieli, to szalejące samochody służb ratunkowych. Wszyscy kierowali się w stronę miejscowości Skarżynek, gdzie – jak udało nam się ustalić − zderzyły się dwa auta. Wypadek zakończył się niestety tragicznym bilansem. Zginęła jedna osoba.