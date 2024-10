i Autor: POLICJA Dramatyczny wypadek pod Kozienicami. 32-latek z zakazem i dwoma promilami. Wjechał do rowu i uderzył w drzewo

DWIE OSOBY RANNE

W piątek (11 października) około godziny 11 na drodze krajowej nr 79 w Kociołkach, w powiecie kozienickim, doszło do poważnego wypadku drogowego. 32-letni kierowca osobowego forda stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. W wyniku zdarzenia ciężko ranna została 20-letnia pasażerka, która trafiła do szpitala.