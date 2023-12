Emeryt przewoził choinkę na dachu auta. Policjanci byli w głębokim szoku. „Trudno było w to uwierzyć”

WPUŚCIŁ DO DOMU ZABÓJCĘ

Masowo odwołują loty przed świętami, skasowane połączenia do Warszawy. Krytyczna sytuacja

Sulejówek. Ranna ciężarna w wypadku. Dramat na S17!

Do dramatycznego wypadku doszło w środę, 20 grudnia, po godzinie 19. Całe zdarzenie miało miejsce na trasie S17 w Sulejówku (woj. mazowieckie). Kierowca pojazdu marki audi jechał trasą od strony Lublina. Z niewiadomych nikomu przyczyn niespodziewanie uderzył w betonowe bariery i zawisł na niej.

W wypadku poszkodowana została pasażerka będąca w ciąży. Kobieta natychmiast została przetransportowana do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego. Na miejscu zjawili się strażacy oraz policja i od razu rozpoczęli prowadzić wszystkie niezbędne działania. Na ten moment policja bada, co dokładnie wydarzyło się na miejscu i dlaczego doszło do tego zdarzenia.

— Mężczyzna został przebadany alkomatem. Urządzenie wskazało, że podczas kolizji kierujący był trzeźwy. Jego stan nie wymagał transportu do szpitala — informuje rzecznik policji.