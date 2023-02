Drewno luzem i światło wsteczne na pstryczek? Ostatnia podróż autem 61-latka

Co za koszmar!

Trzaskowski pojechał do Włoch. Krajewski już tam był. Prezydent Warszawy i poseł PiS walczą w dzielnicach

Góra Kalwaria. Tak wyglądała ostatnia podróż autem 61-letniego kierowcy

We wtorek, 31 stycznia, na obwodnicy Góry Kalwarii doszło do kuriozalnej kontroli kierowcy przeprowadzonej przez funkcjonariuszy policji. 61-letni mężczyzna siedzący za kółkiem ciężarówki przewoził drewno. Pamiętał o zabezpieczeniu ładunku znajdującego się na przyczepie, jednak zapomniał o tym, by w ten sam sposób zabezpieczyć kłody leżące na samym pojeździe.

– Mężczyzna w trakcie kontroli uzupełnił brakujące liny i zabezpieczenie. Został ukarany mandatem karnym – przekazała nam asp. Magdalena Gąsowka z piaseczyńskiej policji.

W trakcie kontroli policjanci sprawdzali również wyposażenie pojazdu i jakież było ich zdziwienie, kiedy mężczyzna zaprezentował im posiadane w pojeździe światło cofania!

– Okazało się, że światło działa, ale na pstryczek. Żeby je uruchomić należy wysiąść z pojazdu, włączyć je, a następnie wykonać manewr cofania. Pamiętajmy o tym, że oświetlenie sygnalizujące jazdę do tyłu ma bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego – dodaje policjantka.

Finalnie, mężczyzna stracił swój dowód rejestracyjny i otrzymał mandat karny. Co by się jednak wydarzyło, gdyby niezabezpieczone drewno zsunęło się nagle z pojazdu? O tragedię naprawdę nie trudno!