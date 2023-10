i Autor: Paweł Dąbrowski/SUPER EXPRESS Z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego skradziono ok. 80 cennych woluminów. Rektor uczelni obwinił o dopuszczenie do takiej sytuacji m.in. dyrektorkę placówki Annę Wołodko

Z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego skradziono ok. 80 cennych woluminów. Rektor uczelni obwinił o dopuszczenie do takiej sytuacji m.in. dyrektorkę placówki Annę Wołodko, która pracowała w niej ponad 31 lat. Kobieta została zwolniona, ale zapowiada walkę o swoje dobre imię. Zdradza ponadto, jak mogło dojść do kradzieży rosyjskojęzycznych woluminów.