Drzewo runęło na auto na Mazowszu! Konar przebił szybę

Drzewo spadło na samochód pod Nowym Dworem Mazowieckim. Gałęzie wbiły się do środka

Do tego bardzo groźnie wyglądającego wypadku doszło dziś, w poniedziałek rano w miejscowości Wygoda Smoszewska w powiecie nowodworskim. Najpierw na 177. kilometrze drogi krajowej nr 62 silny wiatr przewrócił drzewo na jezdnię. Samochód osobowy, którym jechały dwie osoby, zatrzymał się przed przeszkodą. Wtedy następne drzewo przewróciło się wprost na auto! Część gałęzi przebiła szybę i wbiła się do wnętrza pojazdu. Zniszczenia wyglądały bardzo poważnie. Dach samochodu został wgnieciony, a wnętrze uszkodzone przez gałęzie. Mimo to kierowca i pasażer wyszli z tego bez obrażeń. Strażacy zostali wezwani na miejsce o godzinie 9:37. Do akcji zadysponowano dwa zastępy. Ich zadaniem było usunięcie powalonego drzewa i zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Na czas działań droga była zablokowana.

Silne wichury w dużej części kraju. 900 interwencji na Mazowszu

To nie był odosobniony przypadek. Silny wiatr od rana daje się we znaki w całym regionie. Do południa strażacy na Mazowszu interweniowali już ponad 660 razy. W ciągu całej doby liczba zdarzeń przekroczyła 900. Najwięcej zgłoszeń dotyczy powalonych drzew i połamanych gałęzi. Strażacy usuwają je z dróg, posesji i samochodów. Są też przypadki zerwanych linii energetycznych. Kilka tysięcy osób w regionie nadal nie ma prądu. W samym powiecie nowodworskim odnotowano 11 zdarzeń związanych z wiatrem. Dziesięć dotyczyło drzew, a jedno uszkodzonego elementu budynku. Najwięcej interwencji w regionie było w Warszawie – około 150. Sporo zgłoszeń napłynęło też z powiatów siedleckiego, mińskiego i wołomińskiego. Przy takich warunkach pogodowych lepiej odłożyć podróże samochodem na później.

